Tragedia in casa, anziano trovato morto nel Catanese

Si pensa a un malore fatale. Sul posto vigili del fuoco, carabinieri e operatori del 118.

Tragedia a Paternò, in provincia di Catania, dove un uomo anziano è stato trovato morto in casa, presumibilmente per un malore.

Sul posto operatori del 118 e forze dell’ordine per gli accertamenti di rito.

Anziano trovato morto in casa a Paternò

La tragedia si è verificata nelle scorse ore in via Canonico Renna. Pare che l’uomo – di circa 70 anni – vivesse da solo. Ad avvertire il 112 sarebbero stati i vicini. Sul posto sono accorsi i sanitari del 118 e i vigili del fuoco per le operazioni di soccorso e i carabinieri per gli accertamenti di rito. Purtroppo, però, non c’è stato nulla da fare per la vittima.

Immagine di repertorio