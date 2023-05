Ferrovia Palermo – Catania – Messina, aggiudicato appalto da 1,65 miliardi

Aricò: "Un altro importante tassello della nuova linea ferroviaria che consentirà di collegare Palermo e Catania in sole due ore".

Rete Ferroviaria Italiana, società capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo FS Italiane, ha aggiudicato la gara per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori del lotto funzionale Caltanissetta Xirbi – Lercara, parte integrante del nuovo collegamento ferroviario Palermo – Catania – Messina, al Consorzio di imprese composto da Webuild (capofila), Ghella, Impresa Pizzarotti & C., Seli Overseas e TunnelPro.

L’appalto ha un valore di oltre 1,65 miliardi di euro, finanziati anche con fondi PNRR.

Appalto da 1,65 miliardi sulla Palermo – Catania – Messina

Gli interventi consistono nella realizzazione di 47 chilometri di nuovo tracciato in variante rispetto alla linea attuale, con circa 10 chilometri di viadotti e 8 gallerie naturali per 21 chilometri totali. Il progetto prevede anche la nuova stazione di Vallelunga e i posti di movimento di Marcatobianco, Marianopoli e San Cataldo.

Per il completamento dell’opera è stato nominato come Commissario Straordinario di Governo Filippo Palazzo.

Al termine dei lavori lungo tutto l’asse Palermo – Catania sarà possibile andare da Palermo a Catania in meno di due ore. Riduzioni dei tempi di viaggio progressive sono previste comunque già prima di tale data, grazie all’attivazione per fasi dei nuovi tratti di linea. Gli interventi programmati, inoltre, garantiranno la velocizzazione dei collegamenti e incrementeranno gli standard di regolarità e puntualità dei treni. La realizzazione dell’intera opera Palermo – Catania – Messina permetterà infine di migliorare le interconnessioni tra le aree interne della Sicilia e le tre città.

Aricò: “Un importante tassello”

A commentare il nuovo appalto da oltre 1 miliardo di euro per la Palermo – Catania – Messina, in particolare per il tratto Caltanissetta Xirbi – Lercara Friddi, è stato l’assessore regionale alle Infrastrutture e alla Mobilità Alessandro Aricò.

“L’aggiudicazione dei lavori per la realizzazione del nuovo tratto Caltanissetta Xirbi-Lercara Friddi è un altro importante tassello della nuova linea ferroviaria che consentirà di collegare Palermo e Catania in sole due ore”.

“È un’opera strategica – aggiunge Aricò – Quando sarà completata, infatti, la nostra isola comincerà ad avere finalmente una rete ferroviaria moderna, essenziale per garantire il pieno diritto alla mobilità dei siciliani, presupposto per un’ulteriore crescita del turismo e funzionale al futuro sviluppo dei trasporti ferroviari con la realizzazione del Ponte sullo Stretto. Il Governo della Regione Siciliana continuerà a svolgere il proprio compito per affiancare e agevolare gli sforzi progettuali di Rfi”.

