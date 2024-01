Appartamento prende fuoco con intera famiglia all’interno: terrore nel Palermitano

Indagini in corso per stabilire le cause del rogo

Attimi di grande apprensione, stamani, presso un’abitazione a Bagheria. All’interno, in preda alle fiamme di un incendio vi erano i componenti di una famiglia. Fiamme che, come si apprende dal GdS, si sono diffuse rapidamente fino al quinto piano di un palazzo in via Papa Giovanni XXIII. Per cercare rifugio, padre, madre e due figli di sette anni sono riusciti a mettersi in salvo rifugiandosi in uno dei balconi. Sono stati loro stessi, senza farsi prendere dal panico e mantenendo la giusta lucidità, a lanciare l’allarme ai vigili del fuoco. A giungere sul posto quattro squadre inviate dal comando provinciale e dal distaccamento di Bagheria. Grazie ai pompieri è stato evitato il peggio.

Si indaga sulle cause del rogo

Per mettere al sicuro la famiglia è stata necessaria l’autoscala, mentre a riportare gravi danni è stato l’appartamento, con il fumo a invadere tutti i locali. Presenti anche i sanitari del 118, che hanno trasportato la donna all’ospedale Civico di Palermo per accertamenti. Ad accompagnare invece i due bimbi all’ospedale Di Cristina, per precauzione, è stato lo stesso padre. Con l’area chiusa al traffico inevitabili i rallentamenti della viabilità, mentre sarà la Polizia di Stato a effettuare i sopralluoghi onde risalire alle cause del rogo