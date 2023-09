L’appello urgente del vicesindaco di Lampedusa: “È piena emergenza”

Il vicesindaco di Lampedusa, Attilio Lucia, ha lanciato un appello a tutte le forze politiche per la situazione sbarchi no stop

“Mi appello a tutte le forze politiche in carica: Lampedusa è in piena emergenza. I numeri parlano di più di 3000 persone sbarcate nelle ultime 24 ore. Numeri questi che mi portano a pensare a un’invasione più che a un fenomeno migratorio. Mi sento di dire basta”. A dirlo è il vice sindaco leghista di Lampedusa, Attilio Lucia, dopo la raffica di approdi delle ultime ore sull’isola.

Le parole del vicensindaco

“Bisogna trovare misure d’accoglienza alternative – aggiunge -. Mi rivolgo alle Istituzioni nazionali e europee, che non hanno la benché minima idea di quello che sta succedendo oggi a Lampedusa. Vi invito a venire a vedere con i vostri occhi. Non possiamo e non vogliamo più farci carico di questo fenomeno migratorio mentre l’Unione europea resta miope di fronte a un evento che rimarrà nella storia. Lampedusa ha bisogno di soluzioni e ne ha bisogno subito”, conclude il vicesindaco.

Immagine di repertorio