Apple lancia servizio Pay Later: pagamenti a rate e prestiti

Si potranno gestire, tracciare e rimborsare i prestiti nell'Apple Wallet

Il gigante tech, Apple, ha introdotto martedì il servizio Apple Pay Later, che consentirà agli utenti di suddividere i propri acquisti in quattro rate, distribuite nel corso di sei settimane.

Gli utenti di Apple Pay Later potranno richiedere prestiti Apple Pay Later tra 50 e 1.000 dollari e utilizzarli per acquisti in-app e online tramite commercianti che accettano questa forma di pagamento. Una volta selezionato l’importo che si vorrebbe prelevare, verrà condotto un soft credit pull per assicurarsi che si sia in “una buona posizione finanziaria” per contrarre un prestito.

Gli utilizzatori del servizio potranno gestire, tracciare e rimborsare i loro prestiti nel loro Apple Wallet. Apple sta lanciando una versione prova con alcuni utenti, in attesa di estendere il servizio a tutti. Per i rimborsi verranno collegate alla app solo carte di debito.