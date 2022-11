Apple, venduti all’asta per 220 mila dollari i sandali di Steve Jobs

Asta record per i sandali di Steve Jobs: 220 mila dollari il prezzo pagato per i Birkenstock in camoscio appartenuti al fondatore della Apple

Un paio di sandali appartenuti al fondatore di Apple, Steve Jobs, sono stati venduti all’asta da Julien’s Auctions per circa 220 mila dollari.

Modello in camoscio della Birkenstock, risalente agli anni ’70, sui sandali è impressa l’impronta del piede di Jobs.

Secondo gli esperti, la base di partenza dell’asta era fissata a 60 mila dollari, ma alla fine il prezzo si è quadruplicato: si tratta dei sandali più costosi di sempre.

Le origini dei sandali di Steve Jobs

Steve Jobs indossava i sandali nella casa dei genitori a Palo Alto, in California, lo stesso luogo in cui nel 1976 fondò con Steve Wozniak la Apple: la residenza, adesso, è un “historic landmark”, ovvero un luogo storico.

“Steve Jobs ha cambiato il mondo non solo con le sue innovazioni rivoluzionarie, ma anche con il suo stile di leadership aziendale e la moda di indossare i sandali. Questi amati Birkenstock sono stati indossati da Jobs mentre faceva la storia ed erano il punto fermo dell’icona della tecnologia”, ha dichiarato Darren Julien, CEO e fondatore di Julien’s Auctions.

Resta al momento irraggiungibile, però, il prezzo pagato per acquistare un paio di Nike Air Ships indossate dalla divinità del basket, Michael Jordan, vendute all’asta per 1,47 milioni di dollari.