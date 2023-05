Apprensione in ospedale: scoppia incendio reparto ginecologia, evacuati pazienti e visitatori

All'origine del rogo forse un corto circuito in un pannello elettrico.

Momenti di tensione al Sandro Pertini, nosocomio di Roma dove, improvvisamente è divampato un incendio nel reparto di ginecologia. Tutto è accaduto verso le 11:30 di giovedì 25 maggio, con le persone, sia paziente che visitatori, precauzionalmente evacuati causa propagarsi del rogo. Come riportato da RomaToday, a prendere fuoco è stata in particolare la palazzina B dell’ospedale ubicato in zona Monti Tiburtini.

Corto circuito

Fortunatamente nessuno, tra i visitatori è rimasto ferito né intossicato. Secondo quanto si apprende il principio d’incendio è stato causato da un corto circuito al quadro elettrico all’interno di un’area in fase di manutenzione, ed ha riguardato plastica che ricopriva alcuni pannelli.