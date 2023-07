Lo scontro sulla Statale 113 e la morte: nulla da fare per l’architetto Giovanni Cipriano

Il 66enne è morto poche ore dopo il terribile incidente avvenuto in provincia di Messina.

La Sicilia piange l’ennesima vittima sulla strada: si tratta dell’architetto Giovanni Cipriano, architetto di 66 anni, morto in seguito a un tragico incidente in contrada Canapè a Patti, in provincia di Messina.

L’uomo lascia la moglie e due figli.

Incidente a Patti, la vittima è l’architetto Giovanni Cipriano

Rimane ancora da confermare l’esatta dinamica dell’incidente mortale che ha visto protagonista l’architetto, avvenuto intorno alle 9 di giovedì 6 luglio. Secondo una prima ricostruzione, la Yamaha sulla quale viaggiava si sarebbe scontrata contro un’auto modello Lancia Ypsilon proveniente dalla direzione opposta lungo la Strada Statale 113.

In seguito al violento impatto, ad avere la peggio è stato proprio il 66enne, trasferito in gravi condizioni al Pronto Soccorso dell’ospedale “Romeo” di Patti. Lì, purtroppo, è deceduto poco dopo.

Il cordoglio sui social

Diversi i messaggi di cordoglio presenti sui social. “Mi dispiace immensamente, non posso credere a tutto ciò, la vita è imprevedibile, ingiusta. Che la terra gli sia lieve e che gli Angeli lo accolgano fra le sue braccia! Le mie piu sentite Condoglianze a tutta la famiglia. Riposa in pace carissimo Architetto Giovanni Cipriano. Rimarrai per sempre nei nostri cuori”, scrive l’amica Nuccia.

“Fratello, se esiste il dopo ci rincontreremo. Faremo le nostre corse in moto, le nostre bravate, le nostre grandi mangiate e bevute. Aspettami e fatti trovare con il tuo sorriso. Ti ho voluto bene, come tu a me”, è il commovente post d’addio dell’amico Vito.

Immagine da Facebook – Nuccia Zimmitti