Patti, scontro auto-moto sulla statale 113: centauro in ospedale

Il motociclista è stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale "Romeo" di Patti

Incidente stradale sulla statale 113, nel territorio di Patti, in provincia di Messina. Per cause ancora da accertare, uno violento impatto ha visto coinvolte un’automobile e una moto. Ad avere la peggio nello scontro il centauro.

Sul luogo del sinistro sono intervenuti i sanitari del 118 che dopo un primo soccorso al motociclista, lo hanno condotto in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale “Romeo” di Patti. Secondo le prime informazioni l’uomo avrebbe riportato fratture ad un braccio e ad una gamba.