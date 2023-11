La “storia infinita” di via De Gasperi a Modica, da mesi transennata per lavori – FOTO

Un'ampia area della città chiusa da mesi scatena la rabbia dei cittadini.

Un’ampia area della carreggiata di via Alcide De Gasperi a Modica (RG) è da mesi ancora transennata per lavori in corso, causando non pochi disagi alla viabilità e mettendo a rischio l’incolumità pubblica.

Area transennata a Modica, ecco perché

Si tratta, infatti, di un’arteria intensamente trafficata che favorisce ingorghi stradali e conseguenti pericoli per chiunque si trovi a percorrerla. Su tali lavori sono state presentate anche delle interrogazioni consiliari per chiedere all’Amministrazione comunale a che punto sia l’iter per definire in modo certo il ripristino dello stato dei luoghi e la riapertura dell’arteria, ma ad oggi ancora nulla di fatto.