Arena di Verona, stella di Natale cade e danneggia gradoni: area sequestrata

Sono in corso gli accertamenti per capire la dinamica dell'incidente avvenuto all'interno dell'anfiteatro durante le operazioni di smontaggio

Sono in corso gli accertamenti per capire la dinamica dell’incidente avvenuto questa mattina all’interno dell’anfiteatro Arena durante le operazioni di smontaggio della ‘Stella’ ad opera di Fondazione Verona per l’Arena, responsabile del cantiere e dell’installazione e smontaggio, che allo scopo ha incaricato una ditta specializzata. Per consentire tutte le verifiche necessarie è stato disposto il sequestro dell’area interessata e l’anfiteatro che rimarrà chiuso al pubblico fino al 30 gennaio. Sono intervenute tutte le autorità competenti, forze dell’ordine, Soprintendenza Archeologia BB.AA. e P. e sul luogo si sono recati il sindaco Damiano Tommasi, la vicesindaca e assessora all’Edilizia monumentale Barbara Bissoli.

Anfiteatro chiuso

Quanto alla dinamica, che è oggetto di tutte le verifiche del caso, al momento risulta che si sia verificato lo scivolamento della struttura di appoggio posizionata sui gradoni sommitali. Tale caduta ha causato il parziale danneggiamento degli stessi. Le operazioni di smontaggio sono state programmate di lunedì, giorno di chiusura al pubblico del monumento per consentire l’accesso ai soli addetti ai lavori. Non si sono registrati danni alle persone.