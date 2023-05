Si sente male in casa, Arianna Calì muore a soli 23 anni: lacrime nel Palermitano

Inutili i tentativi di soccorso da parte dei sanitari del 118, Arianna Calì è stata stroncata dal malore. Comunità in lacrime.

Sono ore di disperazione e dolore a Casteldaccia, in provincia di Palermo, per la morte improvvisa di Arianna Calì, 23 anni. La giovane, secondo la ricostruzione dei fatti, sarebbe deceduta ieri sera dopo essersi sentita male in casa.

Arianna Calì morta per aneurisma

Sul posto si sono precipitati i sanitari del 118 nel tentativo di salvare la vita alla ragazza. Purtroppo, per la giovane, non ci sarebbe stato nulla da fare. Così come riportato dai colleghi de “La Voce di Bagheria”, Arianna sarebbe morta a causa di un aneurisma.

Arianna Calì aveva conseguito da poco la laurea in Psicologia all’Università di Palermo e aveva frequentato il Liceo Classico a Bagheria.

“Il Sindaco On. Giovanni Di Giacinto, il Presidente del Consiglio, gli assessori e i consiglieri si stringono al dolore della Famiglia Calì per l’improvvisa e immatura perdita della loro amata figlia”, si legge sulla pagina Facebook del Comune di Casteldaccia.

Fonte foto: Facebook