“Non ho niente”, ma la pistola era nascosta nella scatola delle scarpe: arrestato 23enne

Uno strano ritrovamento durante la perquisizione della casa di un 23enne a Picanello, quartiere di Catania.

I carabinieri del Nucleo Operativo della compagnia di Catania Piazza Dante hanno arrestato un 23enne catanese per il reato di detenzione di arma clandestina a Picanello.

I militari dell’Arma, nell’ambito di un servizio finalizzato alla ricerca di droga ed armi illegalmente detenute, hanno eseguito diverse perquisizioni nelle abitazioni di persone già note alle forze dell’ordine per pregresse vicende giudiziarie. Ecco il resoconto delle operazioni.

Arresto per possesso di arma clandestina a Picanello

Tra gli obiettivi sottoposti a verifica, nel quartiere Picanello, i militari hanno perquisito l’abitazione del 23enne, attualmente sottoposto all’obbligo di dimora nel comune di Catania e a quello di presentazione alla Polizia Giudiziaria.

Il giovane, invitato dai Carabinieri a consegnare spontaneamente quanto di illecito eventualmente detenesse in casa, ha loro candidamente risposto di non aver nulla da nascondere, salvo venir poco dopo smentito dai militari con il ritrovamento di una pistola semiautomatica calibro 22.

L’arma trovata, nascosta all’interno di una scatola di scarpe, conteneva il colpo in canna ed era già pronta per fare fuoco. In più, recava l’abrasione del marchio di fabbrica (Beretta) e della matricola.

L’arma, sequestrata unitamente a due cartucce cal. 22 e alla somma di 2.000 euro ritenuta di illecita provenienza, sarà inviata ai RIS carabinieri di Messina per gli esami di laboratorio, al fine stabilirne l’esatta provenienza e l’eventuale utilizzo in episodi delittuosi.

Il 23enne, su disposizione dell’autorità giudiziaria che ha convalidato l’arresto, è stato associato dai carabinieri al carcere catanese di Piazza Lanza.