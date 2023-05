Da Carlentini a Catania nonostante l’obbligo di dimora, 34enne finisce in manette

L'uomo, rintracciato dai carabinieri, si era allontanato più volte da casa. Per lui sono scattati gli arresti domiciliari.

I carabinieri della Stazione di Carlentini hanno arrestato un 34enne del luogo in esecuzione di un provvedimento dell’Autorità giudiziaria di Catania.

L’uomo, sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora più volte si è allontanato dalla propria abitazione, in orari non consentiti e, in una circostanza, è stato controllato a Catania in compagnia di pregiudicati.

Le reiterate violazioni sono state comunicate dai carabinieri all’Autorità giudiziaria etnea che ha ritenuto non più sufficiente la misura in atto, disponendo per il 34enne gli arresti domiciliari.