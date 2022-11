Arrestato il latitante Luciano Camporesi, era fuggito in Turchia: ecco chi è

Grazie all'attività della Dia di Palermo e della Squadra Mobile di Reggio Calabria, il noto trafficante di droga è stato arrestato.

Arrestato nella provincia di Antalya, in Turchia, il latitante e noto trafficante di droga Luciano Camporesi, 47enne condannato in primo grado a 22 anni e 8 mesi di reclusione dal Tribunale di Locri e ricercato da circa 4 anni.

A coordinare l’attività investigativa che ha portato a questo importante risultato è stato il Centro Operativo della Direzione Investigativa Antimafia di Palermo, con il supporto del Servizio Centrale Operativo e della Squadra Mobile di Reggio Calabria.

Arrestato in Turchia il latitante Luciano Camporesi

Il trafficante 47enne si era dato alla fuga circa 4 anni fa, per l’esattezza il 5 dicembre del 2018, per sottrarsi alla reclusione in carcere. Il latitante era uno degli arrestati nell’ambito dell’operazione Pollino-European ‘ndrangheta Connection condotta dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria.

Condannato a 22 anni e 8 mesi di carcere per traffico internazionale di stupefacenti, Camporesi era fuggito in Turchia.

Nelle scorse settimane, la Dia di Palermo e le forze dell’ordine impegnate nella ricerca del latitante hanno acquisito elementi concreti che hanno permesso di localizzare il ricercato in Turchia fino al 2021. Gli investigatori hanno quindi avviato delle operazioni di ricerca e delle indagini in sinergia con le autorità turche per verificare l’eventuale presenza del 47enne in territorio turco nel 2022.

Nella notte tra l’11 e il 12 novembre scorso, il personale del Dipartimento Intelligence e della Criminalità Organizzata e Anticontrabbando turco ha rintracciato e arrestato Luciano Camporesi. Si trovava in un appartamento di Antalya e pare che avesse con sé dei documenti falsi.

Fonte immagine: Europe’s Most Wanted