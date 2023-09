Dalla Germania alla Sicilia per vacanza, ma era ricercato dal 2015: arrestato in aeroporto

Arresto all'aeroporto Vincenzo Florio e portato in carcere per scontare la sua pena.

Arrestato un ricercato all’aeroporto Vincenzo Florio di Trapani – Birgi: si tratta di un uomo di 57 anni, R. A., originario di Mazara del Vallo e oggetto di un mandato di cattura risalente al 2015.

A eseguire l’arresto è stata la Polizia di Stato di Trapani.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il 57enne – originario di Mazara del Vallo ma emigrato diversi anni fa in Germania – sarebbe accusato di diversi furti e rapine commesse in varie località d’Italia. Dal 2015 in poi, sarebbe riuscito a sfuggire all’arresto e a fuggire.

Gli agenti della Polizia di Frontiera lo avrebbero individuato mentre si trovava nello scalo trapanese per andare a far visita ai parenti. Al momento si trova in carcere per iniziare a scontare la sua pena.

Immagine di repertorio