VIDEO | Catania, servizio di droga “a domicilio” nel quartiere Cappuccini: arrestato 22enne

Pare che il giovane andasse personalmente a consegnare crack e cocaina ai clienti nel popoloso quartiere catanese.

Durissimo colpo al fenomeno del traffico di droga da parte dei carabinieri del Nucleo Investigativo di Catania, che hanno arrestato nel quartiere Cappuccini un pregiudicato con un chilo di crack e 200 grammi di cocaina, dal valore al dettaglio tra gli 80 e i 90mila euro.

L’operazione rientra nell’ambito del potenziamento dei servizi di controllo del territorio disposti dal comando provinciale di Catania sull’intero capoluogo etneo, finalizzati anche alla prevenzione e repressione dei reati connessi alla droga, principale fonte di approvvigionamento della criminalità organizzata.

Droga “a domicilio” nel quartiere Cappuccini di Catania

I carabinieri del Nucleo Investigativo di Catania hanno portato a termine con successo un mirato servizio volto al contrasto dello smercio di droga nel popoloso quartiere Cappuccini, al termine del quale hanno arrestato per spaccio un 22enne pregiudicato catanese.

In particolare, nell’ambito di una delicata attività info investigativa, i carabinieri hanno scoperto come il 22enne, già noto per pregresse vicende giudiziari connesse con l’attività di spaccio, avesse allestito un florido commercio di stupefacenti “a domicilio”, in cui si preoccupava di consegnare, a bordo di uno scooter, la “droga pesante” agli acquirenti, per poi dileguarsi a gran velocità nei vicoletti del quartiere, con l’auspicio di passare inosservato.

L’osservazione

Chiariti tutti i dettagli relativi all’ipotesi investigativa, i militari dell’Arma hanno quindi deciso di avviare una serie di servizi di osservazione a distanza e in “modalità discreta”, lungo le strade che il “corriere” della droga era solito percorrere velocemente, attendendo il suo passaggio e chiaramente il momento più propizio ed efficace per bloccarlo, scongiurando una possibile fuga.

Effettivamente, la paziente attesa dei carabinieri, appostati in posizione defilata su via Curia, ha confermato il quadro investigativo degli stessi precedentemente delineato, poiché dopo qualche ora, gli investigatori hanno visto arrivare il 22enne alla guida di uno scooter SH150 di colore bordeaux, che iniziava a fare avanti e indietro in strada con atteggiamento estremamente vigile, come per verificare che tutto fosse tranquillo.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Verificata l’area, il pusher, ha così parcheggiato il mezzo e, guardandosi continuamente attorno, ha recuperato una busta di plastica, di un noto negozio di abbigliamento, dal bauletto del mezzo per poi avviarsi verso il portone del palazzo.

L’arresto

I militari del Nucleo Investigativo, certi a quel punto che all’interno del sacchetto non vi fossero vestiti ma droga, hanno dato via al blitz, intervenendo immediatamente prima che il 22enne riuscisse a entrare nell’atrio della palazzina, cosa che avrebbe reso più complesse le operazioni di cattura.

Immediata la conferma di quanto sospettato dai carabinieri, che hanno trovato dentro la shopper degli involucri e bustine in cellophane trasparenti e termosaldate contenenti crack e cocaina in pietre.

Tutta la droga è stata sequestrata e il 22enne arrestato e posto a disposizione dell’autorità giudiziaria, che ha convalidato il provvedimento disponendo i domiciliari.