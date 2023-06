Caos all’Ars, De Luca rivela: “Schifani ha minacciato dimissioni, staccate la spina”

"Ieri sera Schifani ha chiamato Galvagno minacciando le dimissioni", ha commentato il sindaco di Taormina.

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, avrebbe meditato di presentare le proprie dimissioni, parlando con il presidente dell’Ars, Gaetano Galvagno. Lo ha rivelato il deputato regionale e sindaco di Taormina, Cateno De Luca, nel corso di una diretta video realizzata sulla propria pagina Facebook.

“Per bloccare un emendamento alla manovrina in discussione nel Parlamento regionale che prevede per i Comuni dove ricadono parchi e siti archeologici in cui si organizzano grandi eventi un ristoro economico del 10-20% sul totale dei biglietti venduti per coprire le spese del decoro urbano, il presidente Renato Schifani ieri a mezzanotte ha minacciato le dimissioni chiamando dell’Ars Gaetano Galvagno”, ha commentato De Luca.

De Luca: “Galvagno non si è fatto ricattare da Schifani”

Nel post social, l’ex sindaco di Messina sottolinea che in occasione del voto della scorsa notte “il Parlamento Siciliano ha subito l’ennesima mortificazione: la mia solidarietà ed il mio plauso al presidente dell’Assemblea regionale siciliana Gaetano Galvagno che non si è fatto ricattare da Renato Schifani”.

“Il caso Taormina rappresenta il simbolo della sudditanza del territorio e dei palazzi municipali alle logiche politico affaristiche difese da Renato Schifani”.

Staccate la spina a questo Governo siciliano: fate dimettere Schifani!”, ha aggiunto ulteriormente il sindaco di Taormina.