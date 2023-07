Ars, Commissione Antimafia il 24 luglio a Catania

Missione a Catania, lunedì prossimo, per la commissione Antimafia dell'Assemblea regionale siciliana (Ars): chi parteciperà

Missione a Catania, lunedì prossimo, per la commissione Antimafia dell’Assemblea regionale siciliana. Nella città etnea si terrà la tappa conclusiva del primo giro di mappatura della commissione presieduta da Antonello Cracolici sullo stato della criminalità organizzata in Sicilia. Lunedì, alle 11, in prefettura è in programma l’incontro con il prefetto Maria Carmela Librizzi, con il questore Vito Calvino, con il comandante provinciale dei carabinieri, Rino Coppola, con Antonino Raimondo, comandante provinciale della Guardia di finanza, e con Salvatore Montemagno, capo del centro operativo Dia di Catania.

Commissione Antimafia a Catania, il resto del programma

Poi, dalle 13, saranno auditi il presidente della corte di Appello, Filippo Pennisi, il procuratore generale facente funzioni presso la stessa corte d’Appello, Carlo Caponcello, il presidente del tribunale di Catania, Francesco Saverio Mannino, il procuratore capo Carmelo Zuccaro e Roberto Di Bella, presidente del tribunale per i minorenni. Infine, dalle 15, l’incontro con i 57 sindaci della provincia. Alle 12.45 è previsto un punto stampa.