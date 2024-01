Ars, M5S: “Salva ineleggibili, norma vergognosa: battaglia proseguirà”

Ad affermarlo il referente regionale del M5S, Nuccio Di Paola, che oggi, assieme ad Angelo Cambiano, ha votato contro la norma "salva ineleggibili”

“Il M5S non poteva non metterci la faccia. E’ una norma vergognosa e come tale non poteva che avere il nostro voto contrario specie se anche il servizio studi dell’Ars esprime parere negativo, come è avvenuto. Persino la maggioranza si è spaccata, con Forza Italia e la Dc astenuti e la Lega assente. La battaglia prosegue in aula”. Lo afferma il referente regionale del M5S, Nuccio Di Paola, che oggi, assieme al collega Angelo Cambiano, ha votato contro la norma cosiddetta “salva ineleggibili” in Prima commissione.

“Abuso dello strumento: modifiche retroattive su norme in vigore”

“La relazione degli uffici – dice Cambiano – è abbastanza chiara, supportata da una serie di sentenze del Consiglio di Stato sull’interpretazione autentica. Purtroppo di questo strumento, che dovrebbe servire solo per chiarire aspetti normativi, si fa grande abuso, portando impropriamente anche retroattivamente a modificare norme in vigore”.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI