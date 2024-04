Ars, misura anti-assenteisti: multa da 180 a deputati non presenti alle votazioni

All'Ars arriva una stretta anti-assenteisti. I deputati isolani non presenti nelle votazioni all’Ars dovranno pagare.

All’Assemblea Regionale Siciliana arriva una stretta anti-assenteisti. I deputati isolani non presenti nel corso delle votazioni all’Ars dovranno pagare 180 euro di sanzione. La somma verrà trattenuta dalle indennità ogni fine del mese.

Altre misure assunte

Inoltre gli stessi soldi saranno detratti ai componenti delle commissioni parlamentari assenti quando si vota. Previsto in questo caso un tetto massimo mensile pari a 540 euro. Sono dimezzati congedi in quanto saranno uno e non più due al mese. Le misure contro l’assenteismo sono state deliberate all’unanimità dal Consiglio di Presidenza. Dal primo maggio avranno validità così come proposto dal presidente dell’Ars Gaetano Galvagno.