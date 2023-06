Ars, ok a proroga commissariamento delle ex Province. Governo battuto in Aula su emendamento

All'Ars c'è il via libera per il commissariamento dei vecchi Enti in attesa del ripristino. Il Governo va sotto con il voto segreto.

Arriva la proroga di un anno per il commissariamento delle ex Province siciliane. Lo ha stabilito l’Assemblea regionale siciliana durante la seduta di ieri, attraverso l’approvazione di una legge formulata in attesa della riforma vera e propria degli Enti.

Il ritorno delle vecchie Province è uno dei cavalli di battagli del Governo Schifani. Lo stesso ex presidente del Senato ha ribadito più volte di volerle ripristinare al fine di garantire maggiore presenza della Regione nel territorio e riparare ai mancati risparmi.

Ars, Governo sotto su voto segreto

Attraverso un emendamento presentato da Dario Safina, deputato del Partito Democratico, viene sollecitata la nomina dei dirigenti regionali in carica come commissari.

Proprio durante il dibattito in Aula – avvenuto in modalità segreta – il Governo è stato battuto con 30 voti a favore e 25 preferenze contrarie. Via libera, poi, alla norma che destina 74 milioni di euro al settore dei Forestali.

In relazione alla discussione incentrata sul “Ddl Collegato”, all’Ars è stato approvato anche l’articolo 14 che prevede un percorso di fuoriuscita dalla precarietà per 4.500 lavoratori Asu.

