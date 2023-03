Aruba Down, “il servizio non funziona”: iniziano le segnalazioni

"Le segnalazioni degli utenti indicano che Aruba sta avendo problemi", il tweet del 29 marzo 2023.

Aruba Down: a partire dalle ore 11 circa di oggi, 29 marzo 2023, si sono registrate diverse segnalazioni per problemi e rallentamenti del servizio.

Le segnalazioni sono registrate da downdetector.it, con un aumento a partire dalle ore 12 circa. Al momento non è chiaro di che problema si tratti: secondo quanto emerso dai commenti disponibili sul sito di Downdetector, gli utenti si sarebbero trovati di fronte a messaggi come “Non è possibile concludere l’operazione” o “Il servizio non è al momento disponibile. Si prega di riprovare più tardi”, con conseguenti difficoltà ad accedere ai servizi Aruba.

Aruba down, 29 marzo 2023

“Le segnalazioni degli utenti indicano che Aruba sta avendo problemi da 12:28 PM”, si legge nella pagina Twitter di Downdetector. Sono circa 200 le segnalazioni arrivate nel giro di poche ore.

