Problemi con Aruba, numerose segnalazioni degli utenti: “down” anche in Sicilia

Ore complesse per gli utenti di Aruba, segnalati malfunzionamenti in tutta Italia. Ecco cosa sta succedendo.

Sono tante le difficoltà che stanno riscontrando stamattina gli utenti di Aruba, prevalentemente con il servizio dedicato alla casella email. Così come ravvisato dal sito DownDetector, in queste ore sono state inoltrate numerose segnalazioni relativi a possibili malfunzionamenti della piattaforma.

In particolare, gli utenti starebbero riscontrando delle difficoltà al momento di accedere alla mail Pec di Aruba. “Si è verificato un problema” è il messaggio che appare tentando di effettuare il login.

Aruba down, la situazione in Italia

Situazione particolarmente complessa in molte città del Paese. Le segnalazioni più importanti connessi ai problemi all’accesso della Pec di Aruba sono infatti provenienti dai grandi centri urbani italiani come Roma, Napoli, Milano e Torino. Non mancano i disguidi anche per gli utenti delle zone di Perugia, Bologna, Bari e Verona.

Anche la Sicilia non è esente da questa tipologia di problematica. Secondo la mappa del sito, infatti, diverse segnalazioni sono state presentate da diverse città della Sicilia, tra le quali Palermo, Catania, Messina e Siracusa.

Foto di repertorio