Aruba down, aumentano le segnalazioni: ecco cosa succede

Problemi con le mail Aruba: aumentano le segnalazioni online.

Si registra un nuovo Aruba down nel pomeriggio di oggi, giovedì 9 novembre 2023: a confermarlo è il sito Downdetector, dove nell’arco dell’ultima ora si sono moltiplicate le segnalazioni di errore.

Aruba Down, 9 novembre 2023: cosa succede

Su Downdetector si evidenzia un repentino aumento delle segnalazioni di errore a partire dalle ore 15.30 circa di oggi. Alcuni, però, sembrano aver avuto problemi anche poco dopo le 13. Cosa succede?

Alcuni utenti, commentando le proprie segnalazioni di errore, hanno lamentato problemi con l’accesso ad Aruba Pec, in particolare da App, e con la visione dei messaggi. Con ogni probabilità, si tratta di un problema temporaneo, ma al momento non si hanno informazioni ufficiali in merito.

Immagine di repertorio