Ascolti Tv, è boom per Argentina-Croazia: oltre 10 milioni per la prima semifinale

Secondo gradino del podio per Canale 5 con il film "Downton Abbey mentre ottiene solo il terzo posto "Le Iene" su Italia1

Continua il boom di ascolti su Rai1 per la fase finale dei Mondiale in Quatar. La prima semifinale, vinta ieri sera dall’Argentina sulla Croazia per 3 a 0, è stata seguita infatti da 10.284.000 telespettatori pari a uno share del 44,5%. In particolare, il primo tempo ha ottenuto 10.235.000 telespettatori (45,1% di share), mentre il secondo ha raggiunto 10.332.000 telespettatori (44% di share). Al termine della partita ‘Il Circolo dei Mondiali’, in onda sempre sulla rete ammiraglia di viale Mazzini, ha totalizzato 2.531.000 telespettatori e uno share del 14,1%. Secondo gradino del podio per Canale 5 con il film ‘Downton Abbey’ che è stato visto da 1.571.000 telespettatori (share del 10,24%). Al terzo posto Italia1 con ‘Le Iene’ viste da 1.393.000 telespettatori (share del 10,76%).

Fuori dal podio, Rai2 il film ‘Herbie il super Maggiolino’ ha raggiunto 1.359.000 telespettatori e il 7,1% di share mentre su Rai3 ‘#Cartabianca’ è stata seguita da 1.277.000 telespettatori (share del 7,8%). Su Retequattro ‘Zona Bianca’ ha realizzato 702.000 telespettatori e uno share del 4,69% mentre su La7 ‘La figlia del Generale’ è stata seguita da 558.000 (share del 2,94%). Chiudono gli ascolti del prime time Tv8 con ‘Natale a Rocky Mountain’, seguito da 522.000 telespettatori (share del 2,76%) e Nove con il film ‘Il professor Cenerentolo’ visto da 396.000 telespettatori (share del 2,15%).

Nell’access prime time su Canale5 ‘Striscia La Notizia’ è stata seguita da 3.282.000 telespettatori (share del 13,84%) mentre nella fascia preserale sulla rete ammiraglia di viale Mazzini ‘L’Eredità Sfida al Campione’ ha ottenuto 3.099.000 telespettatori e uno share del 21,61%. Su Canale5, invece, ‘Caduta Libera’ è stata vista da 3.534.000 telespettatori (share del 20,70%). Nel complesso, le reti Rai si aggiudicano la prima serata con 11.979.000 pari al 53,3% di share e l’intera giornata con 3.758.000 telespettatori (41,9% di share).