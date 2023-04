Ascolti tv, “Striscia la notizia” programma più visto nell’access-time

Le Reti Mediaset si sono aggiudicate prima, seconda serata e 24 ore con 7.515.000 spettatori totali

Ieri, sabato, le Reti Mediaset si sono aggiudicate prima, seconda serata e 24 ore con, rispettivamente, 7.515.000 spettatori totali (48.32% share sul pubblico attivo), 4.610.000 spettatori totali (52.19% share sul pubblico attivo) e 3.382.000 spettatori totali (44.79% share sul pubblico attivo). Lo rende noto Mediaset in un comunicato. Canale 5 è leader in prima, seconda serata e 24 ore con, rispettivamente, 3.898.000 spettatori totali (26.28% share sul pubblico attivo), 2.537.000 spettatori totali (30.06% share sul pubblico attivo) e 1.790.000 spettatori totali (23.18% share sul pubblico attivo). Il TG5 delle ore 20.00 è al vertice dell’informazione sul pubblico attivo con il 22.58% di share e 3.499.000 spettatori totali. L’edizione delle ore 13.00 è la più vista con 3.176.000 spettatori totali e il 24.57% di share individui.

Da segnalare in particolare: su Canale 5, “Striscia la Notizia” è il programma più visto dell’access prime-time sul pubblico attivo con il 23.63% di share e 3.499.000 totali; a seguire, ancora un successo consecutivo per la versione serale di “Amici”: il talent di Maria De Filippi è leader assoluto della serata con 3.847.000 spettatori totali e il 27.10% di share individui (31.68% attiva; 42.30%, 15-34enni), con picchi del 32.24% di share e 4.511.000 spettatori; in day-time: “Verissimo”: prosegue il successo per l’appuntamento del sabato che conferma la sua leadership di fascia con una share del 25.10% e 2.310.000 spettatori totali. “Verissimo giri di valzer”: registra il 20.11% di share con 2.007.000 spettatori; nel preserale, “Avanti un altro! Story” si aggiudica la propria fascia sul pubblico attivo con il 23.20% di share e 2.900.000 spettatori totali; su Italia 1, in prima serata, il film “Jurassic Park” appassiona 686.000 spettatori totali con il 5.43% di share sul pubblico attivo;a seguire, “Pressing Speciale”: raggiunge il 4.52% di share attiva e 227.000 spettatori totali; su Retequattro, in access prime-time, “Controcorrente” informa, nella 1a parte, 644.000 spettatori totali e, nella 2a, 518.000 spettatori totali; in day-time, TG4 “Diario del giorno” ottiene 387.000 spettatori totali.

Per quanto riguarda i canali tematici, Iris e Top Crime sono sul podio delle reti tematiche più viste della prima serata con: il film “La regola del sospetto”: 461.000 spettatori totali con il 3.02% di share attiva; il nuovo episodio della serie “Poirot”: 355.000 spettatori totali con il 2.39% di share sul target di riferimento.