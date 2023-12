A Enna un ambulatorio contro i disturbi dell’alimentazione

La struttura, costituita dall’Asp Enna, è inserita nell’ambito della rete regionale dedicata e si occupa della valutazione, diagnosi e presa in carico delle persone che presentano difficoltà di questo genere

ENNA – È operativo l’ambulatorio dell’Asp Enna inserito nella rete regionale ambulatoriale contro i Disturbi della nutrizione e dell’alimentazione.

La rete regionale nasce dal progetto dell’assessorato della Salute “Linee di intervento sui disturbi della nutrizione e dell’alimentazione (Dna) nella Regione Siciliana”, collegato al Piano regionale della Prevenzione 2020/2025.

L’ambulatorio dell’Asp ennese trova la sua collocazione nell’Unità operativa semplice dipartimentale Dca che si occupa della valutazione, diagnosi e presa in carico delle persone che presentano disturbi del comportamento alimentare. L’unità operativa si trova nella sede del Dipartimento di Salute mentale il cui direttore è lo psichiatra Giuseppe Cuccì. Responsabile dell’Unità operativa dipartimentale dei Disturbi del comportamento alimentare, da ottobre 2023, è Ida Bonanno, specializzata sia in psichiatria che in endocrinologia.

“La dottoressa Bonanno – ha evidenziato il direttore del Dsm – ha inoltre conseguito un master biennale in ‘Le buone pratiche nel trattamento dei disturbi della condotta alimentare: modelli organizzativi e paradigmi teorici’ presso il Cefpas di Caltanissetta. All’interno del progetto collabora Luigia Savarese, psicologa psicoterapeuta, specialista in Dca, avendo conseguito un master universitario in tale ambito”.

“Lo scopo del progetto – ha aggiunto Cuccì – voluto fortemente dalla Direzione aziendale, è quello di porre il cittadino al centro di interventi, accompagnandolo in tutte le fasi della vita e in setting appropriati, con finalità di conseguire il più elevato livello di salute. In particolare, il fine è mettere in atto un programma di prevenzione per l’individuazione precoce dei disturbi del comportamento alimentare negli adolescenti, nel setting scolastico, e negli adulti. A tale scopo si lavorerà in sinergia con i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, con specifici protocolli con i pronto soccorso dei quattro distretti dell’Asp di Enna, con tutte le scuole e le associazioni sportive. Sarà, inoltre, necessaria una stretta sinergia e integrazione tra i settori e i vari servizi territoriali e ospedalieri, nel rispetto delle finalità e delle metodologie proprie di ciascun settore o servizio, per porre un’unica cornice programmatoria e di integrazione e di personalizzazione delle cure verso la definizione di pratiche sempre più aderenti ai bisogni dell’utenza”.

L’indirizzo della sede è viale Diaz 49 Enna, primo piano. I recapiti telefonici sono: 0935/520438; 0935/520497 e, cellulare, 3312661556. I giorni di ricevimento sono lunedì e mercoledì mattina dalle 9 alle 13; il giovedì intera giornata dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 17.