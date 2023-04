ASP Palermo, al via programma di prevenzione del randagismo a Ustica

Sterilizzato complessivamente 63 animali tra cani e gatti

Dopo Lampedusa, un’equipe di veterinari dell’Asp di Palermo è stata impegnata a Ustica nell’attività di prevenzione al randagismo.

“Siamo costantemente impegnati in tutto il territorio dell’Asp di Palermo in una intensa attività di prevenzione al randagismo oltre alle sterilizzazioni, a Ustica sono stati impiantati gratuitamente anche numeroosi microchip, strumenti fondamentali per contrastare sia l’abbandono dei cani sia per monitorare la loro presenza sul territorio”. Queste le parole dell’Unità Operativa Complessa Igiene Urbana e lotta al randagismo guidata da Giuseppe Fiore, per una iniziativa realizzata in collaborazione con la locale Amministrazione comunale e con le associazioni di volontariato.

I componenti

L’equipe è composta, oltre che da Giuseppe Fiore, dai veterinari Michele Timpanaro e Antonio Valenti e dall’Assistente sanitario, Giovanni Francesco Cangelosi, c