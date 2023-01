Asp Palermo, i camper della prevenzione fanno tappa a Vicari

In via Martino e nei locali attigui del centro sociale Pippo Pecoraro, sarà allestito il villaggio della salute dell’Open Day Itinerante

Proseguirà domani (martedì 24 gennaio) a Vicari il “viaggio” della prevenzione dei camper dell’Asp di Palermo. In via Martino e nei locali attigui del centro sociale Pippo Pecoraro, sarà allestito il villaggio della salute dell’Open Day Itinerante.

Vaccino e screening

Dalle 10 alle 16.30 gli utenti del comprensorio avranno la possibilità di ricevere la somministrazione del vaccino o di aderire agli screening. Gli operatori dell’Azienda sanitaria del capoluogo garantiranno: 1) Mammografia (screening del tumore della mammella per donne di età compresa tra 50 e 69 anni); 2) Pap Test o HPV Test (per donne di età compresa tra 25 e 64 anni); 3) Distribuzione del Sof Test (persone tra 50 e 69 anni nell’ambito dello screening del tumore del colon retto); 4) Screening cardiovascolare; 5) Screening delle malattie infettive sessualmente trasmesse (HIV, Epatite C e Sifilide); 6) Vaccinazioni anticovid, antinfluenzali e pediatriche; 7) Screening di massa per il coronavirus (con tampone rapido); 8) Sportello amministrativo. Per velocizzare le procedure propedeutiche alle prestazioni gli utenti possono registrarsi sulla sezione “Asp Itinerante” del portale dedicato.