L’Asp Ragusa scende in campo per la salute del cuore

L’Azienda sanitaria provinciale parteciperà all’iniziativa nazionale di sensibilizzazione e prevenzione, “Cardiologie aperte”: da domani e fino al 19 febbraio consulti telefonici e “televisite”

RAGUSA – L’Azienda sanitaria provinciale scende in campo per la prevenzione cardiovascolare.

“Cardiologie Aperte” è l’iniziativa voluta da Fondazione per il Tuo Cuore e A.N.M.C.O. – Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri – per sensibilizzare la popolazione sui fattori di rischio connessi alle malattie cardiovascolari, cui ha deciso di aderire anche l’Unità operativa complessa di Cardiologia dell’Asp 7 di Ragusa.

Da domani e fino al prossimo 19 febbraio sarà attivo il numero verde gratuito 800 052223, a disposizione di tutti i cittadini, per rispondere alle domande circa le malattie del cuore. Il centralino avrà il compito di smistare le chiamate in base alla provenienza. A Ragusa, oltre il colloquio telefonico, si offrirà anche l’opportunità di accedere alla televisita. Antonino Nicosia, primario di Cardiologia a Ragusa, spiega che questo sarà possibile “grazie a un meccanismo collaudato, che la nostra U.O.C. utilizza in maniera ormai routinaria con i pazienti a basso rischio”.

Negli ultimi anni, attraverso l’incentivazione dei sistemi di cardiologia digitale, sono state gestite diverse problematiche a distanza. Questo ha permesso ai pazienti un rapporto costante con il proprio cardiologo di riferimento, senza sovraccaricare gli ambulatori con le attività di counseling: gestione di terapia, controllo di analisi del sangue o altro gestibile in televisita.

Al Giovanni Paolo II di Ragusa è attivo anche il servizio di telemonitoraggio per i pazienti che necessitano di una valutazione costante dei parametri. Il telemonitoraggio “avviene – spiega Nicosia – attraverso l’App Cura Cuore, che consente al paziente di inserire sullo smartphone, ad intervalli prestabiliti, i dati richiesti. Questi vengono inviati all’ambulatorio di controllo remoto”.

Gli ambulatori, attraverso l’ausilio di tecnici, filtrano le informazioni, valutando gli eventuali allarmi e complicanze in stretto contatto con i cardiologo. La U.O.C di Ragusa, grazie alle nuove tecnologie, riesce a monitorare i pacemaker e i defibrillatori dotati del software dedicato.

La telecardiologia si sta rivelando sempre più una risorsa preziosa per affrontare le problematiche cardiovascolari. Nel prossimo futuro diverrà una realtà ineludibile e l’ospedale Giovanni Paolo II è già pronto.

“Cardiologie aperte”, campagna nazionale per il tuo cuore, sarà attiva anche sui social con l’hashtag #iltempodelcuore e #cardiologieaperte. Sul sito www.periltuocuore.it è possibile consultare le diverse iniziative presentate dalle singole cardiologie.