Assegnazione di borse di studio a Calascibetta

Pubblicato il bando per il sostegno economico a trenta studenti meritevoli e in difficoltà economica. Ecco quali sono le valutazioni scolastiche minime da raggiungere e i parametri Isee

CALASCIBETTA (EN) – Il Comune ha bandito il 23° concorso per l’assegnazione di Borse di studio a studenti residenti sul territorio: la domanda deve essere presentata entro venti giorni dalla pubblicazione dell’avviso, ovvero entro il 12 febbraio.

Le Borse di studio da assegnare sono trenta in totale e andranno a beneficio degli studenti della classe finale della scuola primaria, delle classi I, II, III della scuola secondaria di primo grado e agli studenti della classe finale della scuola secondaria di secondo grado. Le Borse di studio, che saranno assegnate per il 50% agli alunni meritevoli e per il 50% a quelli meritevoli con disagio economico, sono così ripartite: otto da 130 euro per gli studenti della classe finale della scuola primaria; 16 da 150 euro per gli studenti delle classi I, II, III della scuola secondaria di primo grado; sei di 200 euro per gli studenti della classe finale della scuola secondaria di secondo grado.

Fatto presente che saranno escluse dalla media aritmetica le materie scolastiche di religione, fisica e condotta, le Borse agli studenti meritevoli saranno assegnate sulla base dei risultati conseguiti durante l’anno scolastico 2021/2022, in particolare gli studenti devono aver raggiunto le seguenti valutazioni minime: “intermedio” per la classe finale della scuola primaria, 8/10 per tutte le classi della scuola secondaria di primo grado, 80/100 per la classe finale della scuola secondaria di secondo grado.

Le Borse di studio per merito e per svantaggio economico dovranno, invece, soddisfare i requisiti di cui prima e saranno attribuite a coloro che presenteranno un Isee familiare non superiore a 10.632,94 euro, così come previsto dall’assessorato regionale dell’Istruzione e della Formazione professionale per l’assegnazione delle Borse di studio (secondo la Legge 62/2000). Le graduatorie dei vincitori, che rimarranno pubblicate sul sito del Comune per dieci giorni, saranno tante quanti sono i gradi scolastici interessati. Nel caso delle graduatorie per merito, qualora ci sia una parità di merito, si procederà per sorteggio. Per quanto riguarda le graduatorie per merito e per Isee, invece, qualora vi sia parità di Isee, si darà precedenza a chi presenta una valutazione più alta. Infine, qualora ci sia parità di merito e anche di Isee, si procederà per sorteggio.

La domanda di partecipazione al concorso deve essere inoltrata usando i modelli pubblicati sul sito del Comune e dovrà essere presentata a nome dello studente se maggiorenne o dal genitore, se lo studente è minorenne. La domanda dovrà, inoltre, essere correlata da scheda personale o diploma in cui risulti leggibile la valutazione riferita all’anno scolastico 2021/2022 e, per i partecipanti alla graduatoria per merito e Isee, anche da attestazione Isee in corso di validità.