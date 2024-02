Assegno di inclusione, numero verde: i contatti per saldo e chiarimenti

Si possono richiedere informazioni sullo stato della domanda di Assegno di inclusione nonché sulla Carta di Inclusione di Poste Italiane.

Si possono richiedere informazioni sullo stato della domanda di Assegno di inclusione nonché sulla Carta di Inclusione di Poste Italiane. Non è presente solamente un solo numero verde bensì i contatti variano a seconda dei casi. Innanzitutto per info generiche è possibile consultare l’area presente sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. Nella sezione si possono consultare domande e risposte su diverse tematiche. Inoltre c’è anche la possibilità di aprire un ticket gestito dalle direzioni competenti.

Numero verde Inps e contatto per il saldo dell’Assegno di inclusione

Al fine di sciogliere i dubbi, legati in primis allo stato della domanda, è presente il numero verde dell’Inps (Numero verde Inps: 803 164). Da linea fissa si può chiamare tutti i giorni e a ogni ora per fruire dei servizi automatici ma per parlare con un operatore il servizio è attivo solo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20 e il sabato dalle 8 alle 14. Da linea mobile, invece, il numero da chiamare è 06 164 164. Questo è un numero a pagamento e il costo varia in base alla tariffa del proprio operatore. Gli orari sono gli stessi del numero verde.

Il numero da chiamare per il saldo dell’Assegno di inclusione e per sapere la lista dei movimenti è 800 666 888. Risulta gratuito da linea fissa ed è un sistema automatico per questo disponibile ogni giorno e a qualsiasi ora. Serve inserire il codice della propria carta per avere in ogni momento l’informazione ricercata. Da linea mobile, o dall’estero, il numero è il seguente 06 4526 6888. Il prezzo varia sempre in base alle proprie tariffe.

Furto o smarrimento della carta: ecco il numero

Infine nel caso in cui venga smarrita o rubata la Carta di inclusione bisogna tempestivamente chiamare il numero verde gratuito 800 003 322. Il contatto vale sia da linea fissa che mobile mentre se si chiama dall’estero il numero è 06 4526 3322. La tariffa dipende dall’operatore. Naturalmente oltre alla telefonata – in caso di furto o smarrimento – si deve denunciare quanto successo all’autorità giudiziaria o di Pubblica sicurezza. A quel punto – dopo il blocco – sarà possibile richiedere una nuova Carta all’ufficio postale con l’eventuale credito residuo che verrà automaticamente trasferito.