Assegno di inclusione e Assegno Unico per il 2024: le indicazioni Inps per fare domanda

Alcune informazioni utili dall'Inps per i potenziali beneficiari delle due misure di sostegno al reddito.

Chi ha fatto domanda per l’Assegno di Inclusione dovrà presentare una nuova domanda per ottenere anche l’Assegno Unico Universale, naturalmente se in possesso dei requisiti.

Ecco le ultime informazioni date dall’Inps.

Assegno di Inclusione e assegno unico, le indicazioni per fare domanda

“Chi ha fatto domanda di ADI deve presentare nuova domanda di AUU per continuare a percepire la prestazione. Verranno riattivate in automatico le domande di Assegno Unico in stato ‘sospesa’ per i percettori di reddito di cittadinanza che hanno richiesto l’Assegno di Inclusione. Non è dunque necessario ripresentare la domanda”. Questa è la nota dell’Istituto di previdenza pochi giorni dopo l’apertura delle domande per accedere – da gennaio 2024 – alla nuova misura di sostegno al reddito per le famiglie a basso reddito.

Come fare domanda per l’ADI

Da lunedì 18 dicembre 2023 è possibile presentare la domanda per ottenere l’Assegno di inclusione online, accedendo al portale INPS tramite SPID o tramite i Patronati. Da gennaio 2024 si potrà presentare domanda anche al CAF.

Il contributo è riservato a famiglie con:

ISEE non superiore a 9.360 euro;

non superiore a 9.360 euro; con nucleo familiare con almeno un minore, una persona con disabilità, un over 60 o “in condizioni di svantaggio e inserito in programma di cura e assistenza dei servizi sociosanitari territoriali certificato dalla pubblica amministrazione”.

Chi presenta domanda dovrà sottoscrivere un Patto di attivazione digitale (PAD) tramite SPID o presentandosi ai Patronati.

Immagine di repertorio