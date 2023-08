Assegno Unico, ecco quando arrivano i pagamenti ad agosto 2023

Il calendario con le date in cui sono previsti i pagamenti dell'assegno unico per il mese di agosto.

Anche per il mese di agosto 2023, nonostante le ferie e il Ferragosto che si avvicina, arriveranno i pagamenti dell’assegno unico: ecco il calendario e le informazioni utili per gli utenti.

Assegno Unico, calendario pagamenti di agosto 2023

I pagamenti Inps dell’assegno unico nel mese di agosto 2023 saranno versati nelle giornate del 18, 21 e 22 agosto. Si ricorda che l’Inps e Banca d’Italia hanno comunicato con una nota ufficiale il calendario dei pagamenti dell’assegno unico da luglio a dicembre 2023.

Per le nuove domande e importi che hanno subito variazioni, in genere i pagamenti arrivano entro il 30-31 del mese.

Come controllare i pagamenti e gli importi

In caso di ritardi o problemi, è possibile effettuare un controllo dello stato dei pagamenti sul portale Inps (Istituto Nazionale di Previdenza Sociale).

Una volta entrati sul sito web dell’Istituto di previdenza, bisognerà cercare “Fascicolo previdenziale del cittadino”. In seguito, sarà necessario su “Prestazioni” e poi su “Pagamenti”. Infine, si dovrà cliccare sull’anno di riferimento. In alternativa, è possibile utilizzare anche l’applicazione MyInps per controllare lo stato dei pagamenti dell’assegno unico. Il portale offre altre informazioni quali durata del beneficio, stato di eventuali domande presentate e importi.

Per informazioni su altri pagamenti Inps si rimanda al nostro articolo su Pagamenti Inps di agosto.

Immagine di repertorio