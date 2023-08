Assoro, focus su imprenditoria e agricoltura

Agia Sicilia, Donne in Campo Sicilia e Cia Sicilia hanno organizzato in città un incontro per discutere di sinergie, spunti e nuove prospettive per rilanciare lo sviluppo del territorio partendo anche dall’associazionismo tra persone

ASSORO (EN) – Il tema della giovane imprenditoria e dell’agricoltura è certamente primario nello scenario economico siciliano.

Proprio per questo si è svolto ad Assoro, e in particolare presso l’Agriturismo Sperone l’incontro “#Interagiamo – Donne e giovani: Sfide future” organizzato da Agia Sicilia (Associazione Giovani Imprenditori Agricoli), Donne in Campo Sicilia e Cia Sicilia (Confederazione Italiana Agricoltori) che si è posto come obiettivo quello di trovare nuovi spunti e idee per lo sviluppo agricolo nella nostra regione.

L’incontro è stato presieduto dal presidente regionale Cia Graziano Scardino, e ha avuto inizio con i saluti da parte del direttore regionale Salvatore Maimone ed anche del sindaco di Leonforte Piero Livolsi.

Dopo i saluti introduttivi, l’incontro ha visto numerosi interventi da parte del presidente Cia Sicilia Orientale Francesco Favata, del presidente Agia Sicilia Riccardo Randello, della presidentessa di Donne in Campo Sicilia Rosa Giovanna Castagna, oltre che di Giovanni Trovati, presidente di AnaBio Sicilia, Angelo Forgia, Segretario regionale associazioni di persona e Gaetano Savoca, presidente dell’Ordine Dottori Agronomi e Dottori Forestali Enna. Quest’ultimo nel suo intervento ha anche portato i saluti della Federazione Ordini Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Sicilia.

Presenti all’incontro anche alcuni dirigenti della Bper Banca che hanno dato ascolto ai veri interventi e proposto alcune possibilità di investimento.

Durante l’incontro sono stati forniti importanti contributi e spunti costruttivi di crescita da parte delle Donne e dei giovani imprenditori che hanno partecipato attivamente al dibattito portando le loro esperienze personali di successo e di crescita del settore agroalimentare, approfondendo argomenti di interesse comune e di attualità. Dopo il dibattito, si è passato alla chiusura dei lavori con l’intervento finale della presidente nazionale di Donne in Campo Pina Terenzi.

“Si conclude una giornata proficua e piena di spunti e buone prospettive per la futura ripartenza delle asssociazione di persone in Sicilia – ha dichiarato Pina Terenzi presidente Donne In Campo – Cia. – Oggi è tempo di unirsi ripartire insieme guardare avanti e continuare a scrivere il futuro”.

“In Sicilia il 34% delle aziende agricole sono a conduzione femminile – ha dichiarato Rosa Giovanna Castagna, presidente Donne in Campo Sicilia – le quali oltre ad avere problematiche ed aspirazioni comuni a tutte le aziende agricole, devono sopperire alla mancanza di servizi e welfare. È fondamentale – ha concluso Castagna – costruire politiche adeguate al fine di tutelare le aziende ed evitare contestualmente lo spopolamento dei territori rurali”.

