Lavoro con Tigotà in Sicilia: le offerte attive per categorie protette

Il noto store di prodotti e accessori di bellezza e per la casa è alla ricerca di addetti vendita in diversi negozi siciliani.

Offerte di lavoro da parte di Tigotà in Sicilia: l’azienda è alla ricerca di addetti alle vendite appartenenti alle cosiddette categorie protette per diversi punti vendita.

Tigotà Sicilia, lavoro per categorie protette: ecco dove

Tigotà è alla ricerca di addetti alle vendite appartenenti alle Categorie Protette per i punti vendita di Comiso (RG), Enna e Messina. Si tratta di assunzioni part-time (massimo 50% rispetto al CCNL di riferimento) e a tempo determinato. La ricerca è rivolta a persone di entrambi i sessi.

Requisiti

Per accedere alle offerte di lavoro di Tigotà attive a marzo 2024 in Sicilia bisogna appartenere alle Categorie Protette ed essere in possesso dei seguenti requisiti:

esperienza di almeno 1 anno di vendita al pubblico;

passione per la vendita e attitudine al contatto con il cliente;

buone capacità comunicative, flessibilità e predisposizione al lavoro di squadra;

disponibilità al lavoro su turni (anche festivi) e a brevi trasferte.

Come fare domanda

Per accedere alle offerte di lavoro da parte di Tigotà in Sicilia per le Categorie Protette, basta andare sulla sezione “Lavora con Noi” di Gottardo. Dopo aver trovato l’annuncio di proprio interesse, bisogna selezionarlo e scegliere una delle opzioni per candidarsi. Gli aspiranti addetti alle vendite possono scegliere tra tre opzioni: candidatura con registrazione sul portale, candidatura con Indeed e candidatura con Careerjet.

Sul sito in questione è possibile anche accedere ad altre offerte di lavoro di Tigotà.

L’azienda Tigotà

Tigotà è un marchio Gottardo che specializzato nella vendita di prodotti per la cura della casa, della persona e di articoli di profumeria e make-up. Sul sito ufficiale, l’azienda si descrive come “il punto di riferimento di chi ama prendersi cura di sé e della propria casa”. Gli store in Italia sono oltre 700 e a questi si aggiungono i tre punti vendita in Svizzera e la vendita online.