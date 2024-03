Nuova apertura della Coin in Sicilia, si cercano addetti alla vendita: l’offerta di lavoro a Enna

Azienda alla ricerca di venditori per il nuovo store siciliano.

La Coin è alla ricerca di addetti alla vendita – part time e full time – per il suo nuovo punto vendita a Enna: ecco l’offerta di lavoro.

Coin Enna, l’offerta di lavoro

Coin S.p.A. per la sua nuova apertura nella città di Enna cerca addetti vendita full time e part time. Non è fissata una scadenza precisa all’annuncio di lavoro.

Requisiti

I candidati ideali devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

Diploma di maturità;

Esperienza da uno a cinque anni.

Come fare domanda

Per candidarsi all’offerta di lavoro, bisogna collegarsi alla sezione “Lavora con noi” di Coin, selezionare l’offerta di proprio interesse e compilare la domanda. Tramite il sito dell’azienda, il candidato può presentare la propria domanda anche tramite LinkedIn.

L’azienda Coin

Coin S.p.A. è una società per azioni che gestisce una catena di grandi magazzini specializzati nel settore dell’abbigliamento, della bellezza e della decorazione d’interni. COIN vanta una grande presenza sul territorio italiano e in diverse città importanti, tra cui Milano, Roma, Torino, Firenze, Napoli, Bologna, Venezia, Genova, Palermo, Catania e – a breve – anche Enna. Nelle sedi principali, oltre ai prodotti di noti marchi, Coin offre un’ampia selezione di servizi: boutique in shop Nespresso, ristoranti e lounge-bar, beauty room e prodotti tax free.

Immagine di repertorio