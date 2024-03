Posizioni di lavoro aperte all’azienda COIN, ecco come candidarsi

Diverse posizioni aperte nelle varie sedi presenti sul territorio italiano

Numerose opportunità di lavoro in COIN, storica catena di grandi magazzini con sedi in tutta Italia. Nel sito ufficiale, cliccando sulla pagina “lavora con noi” è possibile visionare le diverse posizioni aperte.

COIN, cosa c’è da sapere

COIN, acronimo di “Compagnia Italiana,” è una storica catena di grandi magazzini e department store con sede in Italia ed è conosciuta per la sua presenza in diverse città italiane e per l’ampia superficie dei suoi negozi, che spesso ospitano una varietà di reparti dedicati a differenti categorie di prodotti.

COIN, le sedi

COIN vanta una grande presenza sul territorio italiano e in diverse città importanti, tra cui Milano, Roma, Torino, Firenze, Napoli, Bologna, Venezia, Genova, Palermo e molti altri centri urbani di rilievo. Ogni negozio COIN può estendersi su una vasta superficie, ospitando una selezione completa di prodotti e reparti dedicati a varie categorie merceologiche.

COIN, i profili ricercati

Tenendo conto che le offerte di lavoro messe a disposizione sul sito ufficiale COIN sono costantemente soggette ad aggiornamento, le opportunità di trovare delle posizioni aperte sono molto alte, per il momento sono aperte le ricerche per le seguenti posizioni:

– Addetti alle Vendite: Professionisti con competenze di vendita e capacità di assistere i clienti, offrire consigli di moda e promuovere prodotti all’interno dei negozi.

– Visual Merchandiser: Specialisti nell’allestimento e nella presentazione visiva dei prodotti nei negozi, al fine di attirare e coinvolgere i clienti.

– Personal Shopper: Esperti nel fornire consulenza personalizzata ai clienti sulla scelta dei capi e degli accessori di moda più adatti alle loro esigenze e preferenze.

– Gestione Punti Vendita: Professionisti con esperienza nella gestione di negozi, capaci di supervisionare il personale, garantire la soddisfazione del cliente e raggiungere gli obiettivi di vendita.

– Acquisti e Merchandising: Specializzati nella selezione e nell’acquisto di prodotti per i negozi, tenendo conto delle tendenze di moda e delle preferenze dei clienti.

– Marketing e Comunicazione: Esperti nel campo del marketing e della comunicazione, per promuovere l’immagine del brand COIN e sviluppare strategie di marketing efficaci.

– Gestione Risorse Umane: Professionisti con competenze nella gestione delle risorse umane, incaricati della selezione, formazione e sviluppo del personale.

– Digital Marketing e E-commerce: Specialisti nel marketing digitale e nella gestione dell’e-commerce, per promuovere i prodotti di COIN online e gestire le attività di vendita online.

– Logistica e Supply Chain: Professionisti con competenze nella gestione della logistica e della supply chain, per garantire un’efficiente gestione delle scorte e delle consegne dei prodotti.

– Tecnologia e Sviluppo IT: Esperti nel campo dell’informatica e dello sviluppo web, per supportare e migliorare i sistemi informatici e le piattaforme digitali di COIN.

COIN, come inviare la candidatura

Se sei interessati alle opportunità di lavoro Coin puoi visitare la pagina dedicata alle posizioni aperte del Gruppo, Coin “Lavora con noi”, e candidarti online, inviando il cv attraverso l’apposito form.

