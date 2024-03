Concorso Comune di Napoli per 222 posti di lavoro: cosa prevede

Entro il mese di aprile 2024 si svolgeranno le prove d'esame

Per oltre 15mila candidati è arrivato il momento della verità. Entro il mese di aprile 2024 si svolgeranno le prove d’esame per il Concorso al Comune di Napoli. Il concorso, che è stato bandito a novembre 2023, prevede l’immissione di ben 222 posti di lavoro suddivisi in diversi ruoli della Pubblica Amministrazione. È stata inoltre comunicata la riapertura parziale delle domande di partecipazione, limitatamente al profilo di Funzionario Socio-Educativo fino al 30 Marzo 2024.

Concorso Comune di Napoli, cosa prevede

Il concorso prevede la selezione di figure chiave per migliorare e potenziare diversi settori del Comune, che sono:

50 insegnanti di sostegno;

72 funzionari socio-educativi;

50 agenti di polizia municipale;

50 funzionari tecnici.

Concorso Comune di Napoli, le prove previste

Per tutti i 4 profili sono previsti:

preselezione

prova scritta

Inoltre, solo per il profilo di Agenti di Polizia Municipale, è prevista una prova di efficienza fisica.

Concorso Comune di Napoli, come scaricare il bando

Qui puoi trovare il bando presente anche sul portale inPA.

Solo per quanto riguarda i Funzionari-Educativi grazie alla riapertura delle domande recentemente comunicata, fino al 30 Marzo 2024. Ti ricordiamo pertanto, che se intendi partecipare la candidatura va effettuata attraverso il portale INPA.

Qui l’avviso ufficiale.

In vista dell’imminente pubblicazioni delle date per la prova preselettiva è consigliabile monitorare la pagina ufficiale sul sito del Comune e sul portale Formez.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI