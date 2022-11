Asta record per quadro di Warhol, “White Disaster” venduto per 85,4 milioni di dollari

Il risultato ne fa una delle opere più costose del maestro della Pop Art mai vendute all'asta

Il monumentale quadro ‘White Disaster (White Car Crash 19 Times)’ di Andy Warhol (1928-1987), raffigurante un incidente stradale in bianco e nero della famosa serie ‘Death and Disasters’, è stato venduto per 85,4 milioni di dollari (82,2 milioni di euro) all’asta da Sotheby’s a New York. Il risultato ne fa una delle opere più costose del maestro della Pop Art mai vendute all’asta.

L’opera ha superato ‘Triple Elvis (Ferus Type)’ (1963) venduto per 81,9 milioni di dollari nel 2014 da Christie’s, classificato al terzo posto delle opere di Warhol più costose. Il record per un dipinto della serie ‘Car Crash’ risale al 2013, quando ‘Silver Car Crash (Double Disaster)’ è stato acquistato per 105,4 milioni di dollari, stabilendo allora il record per un lavoro di Warhol. Quel record è stato infranto quest’anno quando il 9 maggio scorso il ritratto di Marilyn Monroe dal titolo ‘Shot sage blue Marilyn’ (1964) è stato venduto da Christie’s a New York per 195 milioni di dollari.

Due offerenti al telefono con Gregoire Billaut, responsabile della casa d’arte contemporanea a New York, e David Schrader, responsabile delle vendite private, si sono contesi l’enorme dipinto serigrafato. Le offerte, durate meno di due minuti, si sono aperte a 66 milioni di dollari e sono rapidamente salite a 70 milioni, prima di arrivare al martello finale di 74 milioni di dollari, che con le tasse incluse ha portato il prezzo finale a 85,4 milioni. Lo staff di Sotheby’s ha applaudito dopo l’aggiudicazione.