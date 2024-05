AstraZeneca lavora con noi, assunzioni e posizioni aperte

Si cercano profili professionali in diversi settori tra cui ricerca e sviluppo farmaceutico, produzione, vendite e marketing, affari regolatori, risorse umane, finanza e molto altro

Con una vasta gamma di ruoli disponibili, che spaziano dalla ricerca e sviluppo farmaceutico alla produzione, vendite e marketing, AstraZeneca offre l’opportunità di far parte di un team che si impegna per il miglioramento della salute delle persone in tutto il mondo.

AstraZeneca, profili e requisiti ricercati

AstraZeneca offre una vasta gamma di opportunità di lavoro in diversi settori, tra cui ricerca e sviluppo farmaceutico, produzione, vendite e marketing, affari regolatori, risorse umane, finanza e molto altro. I requisiti possono variare a seconda del ruolo specifico. In generale si cercano candidati con un’adeguata formazione ed esperienza nel campo correlato, come una laurea in un campo scientifico, competenze specifiche nel settore farmaceutico e una buona conoscenza delle normative e delle pratiche in ambito sanitario.

Di solito vengono richieste conoscenze scientifiche approfondite, esperienza nella ricerca farmaceutica, capacità di lavorare in team multidisciplinari e competenze analitiche.

AstraZeneca, come candidarsi

Generalmente AstraZeneca raccoglie le candidature tramite la pagina dedicata alle carriere (Lavora con noi) presente sul sito web aziendale. Qui sono pubblicate le posizioni aperte per lavorare in AstraZeneca, a cui è possibile candidarsi online, inviando il cv tramite l’apposito form.

