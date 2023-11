Asu, personale potrà svolgere 36 ore fino al 31 dicembre

"La Regione è impegnata nel mettere in atto le misure per eliminare il precariato e dare dignità ai lavoratori", dice l'assessore Albano

Arriva la proroga per il personale Asu siciliano che potrà continuare a svolgere 36 ore lavorative fino al 31 dicembre. A dare la notizia è l’assessore al Lavoro della Regione Siciliana Nuccia Albano dopo l’ulteriore copertura finanziaria di 2 milioni e mezzo di euro prevista nel collegato alla Finanziaria 2023 approvato dall’Ars il 15 novembre. Il dipartimento regionale del Lavoro, attraverso una nota, ha comunicato agli enti utilizzatori di avere a disposizione le somme che permettono di coprire le spese per poco più di un mese, secondo le modalità previste dagli stessi uffici.

L’assessore Albano: “Eliminare il precariato e dare dignità ai lavoratori”

“Fino al 31 dicembre – spiega Albano – i lavoratori Asu potranno fare affidamento sulla continuità, godendo dell’incremento del monte ore da 20 a 36 settimanali. Il nostro obiettivo rimane sempre la stabilizzazione e, per questo, puntiamo a introdurre nella prossima finanziaria un emendamento che metta fine a una instabilità lunga 30 anni. Il governo Schifani è impegnato nel mettere in atto tutte le misure consentite dalla legge per eliminare il precariato e dare dignità ai lavoratori”.