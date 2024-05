AT Autolinee Toscane Lavoro, assunzioni e posizioni aperte

Diversi i profili ricercati

Per tutti coloro che desiderano avviare una carriera nel settore dei trasporti, At Autolinee Toscane, l’azienda che gestisce il trasporto pubblico locale, mette periodicamente a disposizione delle nuove opportunità di lavoro.

AT Autolinee Toscane, profili e requisiti ricercati

AT Autolinee Toscane offre una vasta gamma di opportunità di lavoro, tra cui: autisti di autobus, meccanici, addetti all’assistenza clienti, impiegati amministrativi, responsabili di area e ruoli manageriali. Per diventare un autista di autobus è necessario possedere una patente di guida valida di categoria D, la Carta di Qualificazione del Conducente (CQC) e un’ottima conoscenza delle norme di sicurezza stradale e del Codice della Strada.

Tenendo conto che le offerte di lavoro sono in costante aggiornamento e variano in base alle esigenze dell’azienda, di solito i profili più ricercati sono i seguenti:

Certificatore dati di esercizio;

Addetto alla Programmazione Rete Orari e Turni;

2 ingegneri di manutenzione;

Analista del territorio;

Conducenti in possesso di patente di guida D o E con relativo CQ;

Addetti Manutenzione;

Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione;

IT Data Analyst.

Come candidarsi

Per candidarsi a una posizione presso AT Autolinee Toscane è possibile visitare la sezione “Lavora con noi” sul sito dell’azienda per poi inviare il curriculum e una lettera di presentazione.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI