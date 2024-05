Opportunità di carriera con il gruppo Hera, come candidarsi

Si cercano persone curiose, flessibili, innovative che condividano i valori dell’azienda

Per tutti coloro che sono alla ricerca di una posizione lavorativa nel settore dei servizi ambientali, energetici e idrici, il gruppo Hera, leader in questo settore, mette periodicamente a disposizione delle nuove opportunità di lavoro tra le sedi di Milano, Ravenna, Modena, Forlì-Cesena, Treviso, Udine, Pesaro Urbino, Trieste e molte altre località.

Hera, i profili ricercati

Il gruppo stesso evidenzia come si ricerchino soprattutto: persone curiose, flessibili, innovative che condividano i valori dell’azienda. Persone pronte ad affrontare sfide in un contesto in continua evoluzione e a contribuire a creare il futuro con la loro energia.

Hera, i requisiti per lavorare

Istruzione: possedere un titolo di studio adeguato al ruolo desiderato;

Esperienza: avere esperienze lavorative pertinenti al ruolo per il quale ti stai candidando, che possono variare da stage o tirocini a diversi anni di esperienza nel settore;

Competenze: dimostrare competenze tecniche e trasversali, come la capacità di lavorare in team, problem solving, comunicazione efficace e gestione del tempo.

Lingue: una buona conoscenza dell’italiano è essenziale per la maggior parte delle posizioni, mentre la conoscenza di altre lingue, come l’inglese, può essere un vantaggio per ruoli che richiedono interazione con clienti o partner internazionali;

Flessibilità: essere disposti a lavorare in diverse sedi o a viaggiare per lavoro, se richiesto dal ruolo specifico;

Valori aziendali: condividere e dimostrare l’impegno verso i valori e la missione del Gruppo Hera, inclusa la sostenibilità ambientale e la responsabilità sociale d’impresa.

Hera, il processo di selezione

Ricerca delle posizioni aperte;

Presentazione della candidatura;

Screening iniziale;

Colloqui;

Test e valutazioni;

Verifica dei riferimenti;

Offerta di lavoro;

E infine eventuale accettazione e Onboarding.

Hera, come candidarsi

È possibile inoltrare la candidatura a una delle numerose posizioni aperte, da qui oppure inviare una candidatura spontanea.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI