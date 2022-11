Atp Finals di Torino, Djokovic batte anche Medvedev

Novak Djokovic batte anche Medvedev e conquista la terza vittoria su tre nel gruppo Rosso: in semifinale sfiderà Fritz

Tre su tre: Novak Djokovic continua ad illuminare le Atp Finals di Torino e chiude imbattuto il gruppo Rosso.

Il fuoriclasse serbo ha sconfitto nell’ultima giornata il russo Daniil Medvedev per 6-3, 6-7 (5-7), 7-6( 7-2) dopo circa tre ore e nove minuti di gioco.

Forte del primo posto, Nole sfiderà adesso in semifinale lo statunitense Taylor Fritz.

“Oggi è stata una delle partite più difficili giocate quest’anno – le parole di Djokovic – Fisicamente non ero al top nel terzo set, è sempre una lotta, ma ho trovato i giusti colpi e sono stato aiutato anche da un po’ di fortuna: questa è una vittoria che va oltre il match. Non voglio dire cos’avevo, non voglio dare regali vantaggi ai miei avversari. Al momento non sono freschissimo, ma non sono preoccupato: nel corso della mia carriera, ho sempre recuperato molto velocemente“.