Atp Finals di Torino, il re è Novak Djokovic: battuto Ruud in finale

Uno strepitoso Novak Djokovic trionfa alle ATP Finals di Torino: il fuoriclasse serbo batte Ruud e torna quinto nel ranking

La leggenda di Novak Djokovic illumina Torino.

Il fuoriclasse serbo vince per la sesta volta in carriera le ATP Finals, battendo in finale il norvegese Casper Ruud, numero 3 al mondo, con i parziali di 7-5, 6-3.

Nole dà spettacolo al Pala Alpitour e raggiunge così il recordman all-time, sua maestà Roger Federer.

Djokovic chiude la sua settimana italiana da imbattuto e, grazie ai 1500 punti raccolti, scala la classifica, tornando nella top-five del ranking al quinto posto.

L’atleta 35enne può sorridere anche dal punto di vista economico: grazie alla vittoria, infatti, porterà a casa il premio da quasi 5 milioni di dollari.