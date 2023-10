Attacco di panico sul Palermo-Bergamo, donna ferma aereo per tre volte: costretta a scendere

Al terzo tentativo di fermare il volo, la donna a bordo del Palermo-Bergamo è stata fatta scendere dal velivolo.

Una partenza sofferta quella del volo Palermo-Bergamo in programma per la mattinata di sabato 7 ottobre. L’aereo che avrebbe dovuto trasportare i passeggeri dall’aeroporto Falcone-Borsellino del capoluogo siciliano all’aerostazione Orio al Serio è stato infatti fermato per ben tre volte, a causa di un attacco di panico che avrebbe colpito una donna.

Al terzo tentativo di fermare l’aereo in partenza, l’equipaggio avrebbe invitato la passeggera ad abbandonare il velivolo. A riferire l’accaduto è stata la pagina Facebook Sicilia in Volo, che ha raccolto la segnalazione di un follower.

Volo Palermo-Bergamo, oltre 40 minuti di ritardo

“Mario è sul Palermo-Bergamo di Ryanair, live dal Falcone e Borsellino. Una signora colpita da attacco di panico ha costretto il Comandante a tornare due volte al parcheggio, alla terza, ci raccontano, è stata fatta scendere“, si legge sulla pagina Facebook.

Così come indicato dal sito Flightradar24, il volo Palermo-Bergamo ha accumulato oltre 40 minuti di ritardo a causa dell’imprevisto. La partenza dalla città siciliana è avvenuta alle 10.28, mentre l’atterraggio a Bergamo alle ore è stato registrato alle 12.08.