Inps, “Attenzione, nuovi tentativi di truffa via SMS”: l’avviso

“Sono in corso nuovi tentativi di truffa via SMS“: è la nota che ha inviato nelle scorse ore l’Inps – Istituto nazionale della previdenza sociale.

Nella nota, divulgata anche tramite i canali social dell’Istituto, si spiega il contenuto dell’sms-truffa: “Nel messaggio è presente un link che rimanda a pagine fake che imitano alla perfezione il sito INPS.

Il link potrebbe essere diverso. Per motivi di sicurezza non inviamo mai SMS con link”.

❗️ Per motivi di sicurezza non inviamo mai SMS con link.#AttentialleTruffe #SMishing pic.twitter.com/e4K89AHvIZ — INPS (@INPS_it) June 15, 2023

Negli scorsi mesi l’Inps ha diffuso tramite il sito ufficiale un vademecum per non farsi ingannare di fronte ai vari tentativi di truffa via telefono, sms o anche tramite mail.

L’Inps ricorda che – a email come quelle indicate in alto – “non bisogna mai dar seguito”. L’Istituto invita a fare particolare attenzione agli allegati, ricordando che “le informazioni sulla propria posizione contributiva sono consultabili accedendo direttamente al sito”. Non è necessario, quindi, scaricare nulla dalle email.

In più, per evitare truffe tramite sms o email, è sempre bene non fornire dati sensibili quali dati personali o coordinate bancarie. Si ricorda, infine, che per ragioni di sicurezza l’Istituto nazionale della previdenza sociale non invia mai link tramite SMS.

