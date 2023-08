Attività commerciali, Tamajo: “Bene aumento limiti dimensionali nei centri storici”

La modifica alla legge regionale 28/1999 consente di aumentare i limiti dimensionali delle attività commerciali nei centri storici siciliani.

“La modifica alla legge regionale 28/1999, approvata oggi dalla commissione Attività produttive dell’Ars, presieduta dal deputato Gaspare Vitrano, è un risultato fondamentale per consentire un rilancio serio e concreto dell’economia e del turismo in Sicilia. Questa norma consente finalmente di aumentare i limiti dimensionali delle attività commerciali nei centri storici siciliani. Gli imprenditori e i cittadini aspettano da anni, soprattutto nel capoluogo siciliano, un cambio di passo rispetto a una legge che a oggi limita le prospettive commerciali del tessuto economico siciliano”. Lo ha detto l’assessore regionale alle Attività produttive, Edy Tamajo che, lo scorso 10 luglio, aveva incontrato i componenti della Sesta commissione del consiglio comunale di Palermo per discutere della modifica del Piano urbanistico e commerciale della città che, nel centro storico, impedisce il rilascio di nuove autorizzazioni commerciali per superfici superiori ai 200 metri quadrati.

Ecco quando sarà discussa la norma

La norma, approvata in Commissione e inserita nel disegno di legge 21/A stralcio III, sarà discussa adesso nella prima seduta utile in programma a Sala d’Ercole.